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РФ сделала еще шаг, чтобы запретить отождествлять СССР и нацистскую Германию

Вторник, 8 июня 2021, 14:50
РФ сделала еще шаг, чтобы запретить отождествлять СССР и нацистскую Германию

Российская Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Источник: государственная дума РФ

Дословно: "Поправками предлагается запретить в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси", а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Детали: Речь идет о законе "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Законопроект внесли, чтобы исполнить поручение президента РФ Владимира Путина.

В РФ считают недопустимым "умаление роли советского народа в победе над фашизмом".

Украинская правда

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Темы: РосcиязаконодательствофашизмГермания
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