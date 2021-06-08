Синоптики предупреждают о грозах и граде

9 июня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами и градом и сильный ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Дожди с грозами пройдут и в Киеве и столичном регионе.

Также 9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.