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Синоптики предупреждают о грозах и граде

Вторник, 8 июня 2021, 14:49
Фото oir.mobi

9 июня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами и градом и сильный ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

 

Детали: Дожди с грозами пройдут и в Киеве и столичном регионе.

Также 9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода


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