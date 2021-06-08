Россияне все меньше готовы выходить на протесты - социологи РФ

В России по сравнению с январем существенно упал уровень протестных настроений.

Источник: Meduza, которая ссылается на результаты российского "Левада-центра"

Детали: Социологи "Левада-центра" провели опрос в мае и зафиксировали снижение протестных настроений россиян по сравнению с январем 2021 года.

Так, 28% опрошенных сообщили, что считают возможными массовые протесты с политическими требованиями, еще 30% назвали возможными протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав.

В январе же 43% россиян называли возможными протесты с политическими требованиями, а 45% - протесты с экономическими требованиями.

При этом с января незначительно выросло количество тех, кто готов участвовать в протестах с экономическими требованиями - с 17% до 21%.

Число тех, кто готов протестовать с политическими требованиями, выросла с 15% до 16%.

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