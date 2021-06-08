Россияне все меньше готовы выходить на протесты - социологи РФ
В России по сравнению с январем существенно упал уровень протестных настроений.
Источник: Meduza, которая ссылается на результаты российского "Левада-центра"
Детали: Социологи "Левада-центра" провели опрос в мае и зафиксировали снижение протестных настроений россиян по сравнению с январем 2021 года.
Так, 28% опрошенных сообщили, что считают возможными массовые протесты с политическими требованиями, еще 30% назвали возможными протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав.
В январе же 43% россиян называли возможными протесты с политическими требованиями, а 45% - протесты с экономическими требованиями.
При этом с января незначительно выросло количество тех, кто готов участвовать в протестах с экономическими требованиями - с 17% до 21%.
Число тех, кто готов протестовать с политическими требованиями, выросла с 15% до 16%.
Предыстория:
- В январе по России прокатились волна антиправительственных протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.