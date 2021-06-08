В МВД предупредили о перебоях с выдачей прав
Вторник, 8 июня 2021, 16:20
Главный сервисный центр Министерства внутренних дел предупредил, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских удостоверений из-за перебоев в поставке бланков.
Источник: пресс-служба главного сервисного центра МВД
Дословно: "В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче удостоверения водителя".
Детали: По информации государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" восстановление изготовления бланков, свидетельств о регистрации транспортных средств планируется через 2 дня.
О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД сообщат позже.
Украинская правда