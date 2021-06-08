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В МВД предупредили о перебоях с выдачей прав

Вторник, 8 июня 2021, 16:20
В МВД предупредили о перебоях с выдачей прав

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел предупредил, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских удостоверений из-за перебоев в поставке бланков.

Источник: пресс-служба главного сервисного центра МВД

Дословно: "В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче удостоверения водителя".

Детали: По информации государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" восстановление изготовления бланков, свидетельств о регистрации транспортных средств планируется через 2 дня.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД сообщат позже.

Украинская правда
Темы: МВДавто
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