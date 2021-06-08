30 детей отравились в санатории в Одесской области

В пгт Сергеевка Одесской области зарегистрировали массовое заболевание гастроэнтероколитом в детском учреждении санаторного типа - заболели 30 детей в возрасте от 15 лет.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Отмечается, что дети жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39С.

Среди заболевших - 17 детей с ходом болезни средней тяжести, шесть из них госпитализированы (уже выписали). Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе заведения под наблюдением медицинского работника.

После этого начали эпидемиологическое расследование - отобрали пробы пищевых продуктов на патогенную микрофлору, пробы сырья и питьевой воды, смывы с объектов внешней среды.

Эпидрасследование установило, что причиной возгорания стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения.