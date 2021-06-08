Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

30 детей отравились в санатории в Одесской области

Вторник, 8 июня 2021, 16:54
30 детей отравились в санатории в Одесской области

В пгт Сергеевка Одесской области зарегистрировали массовое заболевание гастроэнтероколитом в детском учреждении санаторного типа - заболели 30 детей в возрасте от 15 лет.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Отмечается, что дети жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39С.

Среди заболевших - 17 детей с ходом болезни средней тяжести, шесть из них госпитализированы (уже выписали). Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе заведения под наблюдением медицинского работника.

После этого начали эпидемиологическое расследование - отобрали пробы пищевых продуктов на патогенную микрофлору, пробы сырья и питьевой воды, смывы с объектов внешней среды.

Эпидрасследование установило, что причиной возгорания стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: детиОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
дети
Посланник Папы Римского работает над механизмом возвращения украинских детей из РФ
Они ждали Украину. История фабрикации дела и убийства двух подростков в оккупированом РФ Бердянске
Белорусский паралимпиец организует похищение украинских детей с оккупированных территорий – Спротив
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: