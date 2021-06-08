В Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном поезда
Вторник, 8 июня 2021, 17:04
В Киеве спасатели достали тело мужчины, которого зажало между платформой и вагоном поезда.
Источник: сообщение ДСНС
Детали: Происшествие случилось днем 8 июня на ул. Вадима Гетьмана, 48-А, что в Соломенском районе столицы, на железнодорожной станции "Караваевы дачи".
Обстоятельства, при которых мужчины зажало между платформой и вагоном, не уточняются.
Указывается, что спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело мужчины в возрасте около 30 лет.
Украинская правда