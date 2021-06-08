Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Вторник, 8 июня 2021, 17:09

Президенту Франции Эммануэлю Макрону неизвестный мужчина дал пощечину во время поездки в регионы, когда он подошел поздороваться с людьми.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 8 июня в департаменте Дром на юго-востоке страны, куда Макрон заехал в рамках своего тура по регионам перед местными выборами.

В соцсетях начало распространяться видео, на котором видно, как президент подходит поздороваться с людьми, отделенными оградой, и здоровается за руку с молодым человеком. В следующее мгновение свободной правой рукой тот дает президенту пощечину и выкрикивает: "Долой Макронию!" ("À bas la Macronie"). Охранник отреагировал практически мгновенно, но, похоже, не успел перехватить руку. Президент отходит назад, а охрана пытается схватить обидчика.

В окружении Эммануэля Макрона подтвердили, что видео настоящее.

Как пишет Le Monde, в прокуратуре города Валанс объявили о задержании двух 28-летних мужчин - того, который дал пощечину, и его товарища.

Макрон, как сообщают, после этого продолжил поездку по предварительному плану.

Le Figaro пишет, что это, насколько известно, первый случай физического нападения на Макрона.

Напомним, в предыдущие годы во Франции проходили масштабные протесты "желтых жилетов", объединивших недовольных политикой президента. Акции начинались с недовольства повышением налога на горючее, но впоследствии протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижения налогов и заканчивая требованием отставки президента. Подробнее об этом - в публикации "Брусчатка против полиции, огонь против богачей".

Впрочем, и позже был ряд инициатив, вызвавших критику со стороны избирателей. Читате подробнее в статье "Более опасная, чем "желтые жилеты": куда заведет Францию пенсионная реформа Макрона".

Темы: МакронФранция


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Макрон
Встреча глав МИД "нормандии" обсуждается, но есть сложность – Песков 
Меркель и Макрон подчеркнули важность "Нормандского формата"
Последние новости
04:39
"Ничто окончательно не согласовано" – Кулеба после разговора в Германии о "Северном потоке-2"
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
Все новости...