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"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Вторник, 8 июня 2021, 17:09
Долой Макронию: президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Президенту Франции Эммануэлю Макрону неизвестный мужчина дал пощечину во время поездки в регионы, когда он подошел поздороваться с людьми.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 8 июня в департаменте Дром на юго-востоке страны, куда Макрон заехал в рамках своего тура по регионам перед местными выборами.

В соцсетях начало распространяться видео, на котором видно, как президент подходит поздороваться с людьми, отделенными оградой, и здоровается за руку с молодым человеком. В следующее мгновение свободной правой рукой тот дает президенту пощечину и выкрикивает: "Долой Макронию!" ("À bas la Macronie"). Охранник отреагировал практически мгновенно, но, похоже, не успел перехватить руку. Президент отходит назад, а охрана пытается схватить обидчика.

В окружении Эммануэля Макрона подтвердили, что видео настоящее.

Как пишет Le Monde, в прокуратуре города Валанс объявили о задержании двух 28-летних мужчин - того, который дал пощечину, и его товарища.

Макрон, как сообщают, после этого продолжил поездку по предварительному плану.

Le Figaro пишет, что это, насколько известно, первый случай физического нападения на Макрона.

Напомним, в предыдущие годы во Франции проходили масштабные протесты "желтых жилетов", объединивших недовольных политикой президента. Акции начинались с недовольства повышением налога на горючее, но впоследствии протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижения налогов и заканчивая требованием отставки президента. Подробнее об этом - в публикации "Брусчатка против полиции, огонь против богачей".

Впрочем, и позже был ряд инициатив, вызвавших критику со стороны избирателей. Читате подробнее в статье "Более опасная, чем "желтые жилеты": куда заведет Францию пенсионная реформа Макрона".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МакронФранция
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