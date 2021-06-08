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Защита диссертации Кивы: ГБР открыло дело из-за препятствования журналисту

Вторник, 8 июня 2021, 17:30
Защита диссертации Кивы: ГБР открыло дело из-за препятствования журналисту
ФОТО BIHUS INFO

Государственное бюро расследований открыло дело из-зза препятствования полицейским профессиональной деятельности журналиста Bihus.Info Даниила Мокрика при защите кандидатской диссертации нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Источник: журналист Даниил Мокрик в Facebook

Детали: Речь идет о недопуске Мокрика на защиту диссертации Кивы со стороны полицейского Юрия Рузанова. Как говорит журналист, сотрудник полиции тогда показал свой жетон.

8 июня Мокрика допросили в управлении ГБР по этому делу.

Предыстория:

  • 26 апреля нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тогда вход в ЗВО блокировали не менее 8 неизвестных мужчин – некоторые из них были в черной одежде и с рациями. Эти же мужчины сопровождали Киву в туалет и оберегали от журналистов. Нардеп назвал их "студентами или может аспирантами".
  • Общественный совет при Министерстве образования и науки попросил МОН проверить информацию о нарушениях открытости при защите Кивы.
  • По данным расследователей Bihus.Info, Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.
  • Окончательное решение о присуждении ученого звания Киве – за Министерством образования и науки.

Украинская правда
Темы: СМИГБР
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