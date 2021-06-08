Защита диссертации Кивы: ГБР открыло дело из-за препятствования журналисту

Государственное бюро расследований открыло дело из-зза препятствования полицейским профессиональной деятельности журналиста Bihus.Info Даниила Мокрика при защите кандидатской диссертации нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Источник: журналист Даниил Мокрик в Facebook

Детали: Речь идет о недопуске Мокрика на защиту диссертации Кивы со стороны полицейского Юрия Рузанова. Как говорит журналист, сотрудник полиции тогда показал свой жетон.

8 июня Мокрика допросили в управлении ГБР по этому делу.

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