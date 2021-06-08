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Мужчина под дождем нес иконы в Россию – перехватили пограничники

Вторник, 8 июня 2021, 17:58
Мужчина под дождем нес иконы в Россию – перехватили пограничники

На Луганщине правоохранители поймали нарушителя, который под дождем пытался пересечь украинско-российскую границу. При нем нашли пакет с иконами.

Источник: Восточное региональное управление ГПСУ

Детали Сотрудники ГПСУ и СБУ задержали гражданина Украины вблизи населенного пункта Меловое.

Мужчина во время непогоды украдкой пытался пробраться в Россию. У него нашли пакет с тремя иконами. Эксперты установят, имеют ли они историческую и культурную ценность.

На него составили админпротокол, его судьбу будет решать суд.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Пограничная службаЛуганская область
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