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Мужчина под дождем нес иконы в Россию – перехватили пограничники

Вторник, 8 июня 2021, 17:58

На Луганщине правоохранители поймали нарушителя, который под дождем пытался пересечь украинско-российскую границу. При нем нашли пакет с иконами.

Источник: Восточное региональное управление ГПСУ

Детали Сотрудники ГПСУ и СБУ задержали гражданина Украины вблизи населенного пункта Меловое.

Мужчина во время непогоды украдкой пытался пробраться в Россию. У него нашли пакет с тремя иконами. Эксперты установят, имеют ли они историческую и культурную ценность.

На него составили админпротокол, его судьбу будет решать суд.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Пограничная службаЛуганская область


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