Мужчина под дождем нес иконы в Россию – перехватили пограничники
Вторник, 8 июня 2021, 17:58
На Луганщине правоохранители поймали нарушителя, который под дождем пытался пересечь украинско-российскую границу. При нем нашли пакет с иконами.
Источник: Восточное региональное управление ГПСУ
Детали Сотрудники ГПСУ и СБУ задержали гражданина Украины вблизи населенного пункта Меловое.
Мужчина во время непогоды украдкой пытался пробраться в Россию. У него нашли пакет с тремя иконами. Эксперты установят, имеют ли они историческую и культурную ценность.
На него составили админпротокол, его судьбу будет решать суд.
Украинская правда