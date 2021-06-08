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В Чернобыль хотят запустить туристические туры по Днепру

Вторник, 8 июня 2021, 18:27

Государственное агентство развития туризма вместе с Минкультом изучают возможность восстановления туристических маршрутов Днепром, в частности в Канев и Чернобыль.

Источник: сообщение Государственного агентства развития туризма в Facebook

Детали: Агентство и МКИП запускает пилотный проект по изучению спроса на восстановление туристических маршрутов по Днепру. Первыми будут исследовать маршруты в Канев и Чернобыль.

Так называемые промомаршруты должны изучить эксперты, потенциальные инвесторы, журналисты и тревел-блоггеры.

Дословно: "Однодневные промомаршруты Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будут состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев.

ГАРТ объявил официальный тендер на популяризацию речных туристических маршрутов в пределах бюджетной программы по раскрытию туристического потенциала Украины".

Предыстория:

Ранее в ГАРТе сообщили, что по реке Днепр между городами вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета", первым планируют запустить маршрут "Киев - Канев" с остановками в других городах.

Украинская правда
Темы: Чернобыльтуризм


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