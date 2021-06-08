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Подозреваемый во взяточничестве бывший "слуга" планирует обращаться в ЕСПЧ

Вторник, 8 июня 2021, 19:27
Подозреваемый во взяточничестве бывший слуга планирует обращаться в ЕСПЧ
АЛЕКСАНДР ЮРЧЕНКО

Бывший член фракции "Слуга народа", которого исключили по подозрению во взяточничестве, планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Источник: Юрченко в комментарии для Радио Свобода

Прямая речь: "Я докажу свою непричастность к этим всех действиям в Европейском суде по правам человека. Будут судебные иски к определенным телеканалам, которые оскверняли мое имя откровенной ложью: будут извинения и будет официальное признание того, что ко всему этому я не имею никакого отношения. Все те, кто мое имя порочил и поливал ложью, будут наказаны".

Детали: Нардеп говорит, что сотрудничает со следствием и хочет, чтобы все "скорее закончилось". Юрченко сообщил, что материалы дела уже переданы в суд. Сейчас фигурант производства не может выехать за границу.

Отметим, что в ЕСПЧ можно обращаться, когда исчерпаны все возможности судебной защиты в национальных инстанциях. В то же время Европейский суд не может изменить приговор, он исследует только вопросы соблюдения прав человека до суда.

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Предыстория:

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сначала заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, но 17 сентября стало известно, что она подписала подозрение и ходатайство об аресте нардепа.
  • 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. 
  • 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн, а 25 сентября за Юрченко внесли залог.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народа
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