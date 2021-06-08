Подозреваемый во взяточничестве бывший "слуга" планирует обращаться в ЕСПЧ

Бывший член фракции "Слуга народа", которого исключили по подозрению во взяточничестве, планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Источник: Юрченко в комментарии для Радио Свобода

Прямая речь: "Я докажу свою непричастность к этим всех действиям в Европейском суде по правам человека. Будут судебные иски к определенным телеканалам, которые оскверняли мое имя откровенной ложью: будут извинения и будет официальное признание того, что ко всему этому я не имею никакого отношения. Все те, кто мое имя порочил и поливал ложью, будут наказаны".

Детали: Нардеп говорит, что сотрудничает со следствием и хочет, чтобы все "скорее закончилось". Юрченко сообщил, что материалы дела уже переданы в суд. Сейчас фигурант производства не может выехать за границу.

Отметим, что в ЕСПЧ можно обращаться, когда исчерпаны все возможности судебной защиты в национальных инстанциях. В то же время Европейский суд не может изменить приговор, он исследует только вопросы соблюдения прав человека до суда.

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