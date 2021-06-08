Зеленский говорит, что внимательно следит за местными элитами и не допустит "княжеств"
Президент Владимир Зеленский отметил, что центральная власть внимательно следит за роботой местных элит.
Источник: Зеленский во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Мы очень внимательно следим за тем, как формируются так называемые местные элиты и понимаем, что, к сожалению, не все и не всегда верно воспринимают реформу. Укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства, ослабление унитарности нашего государства".
Детали: Зеленский также отметил, что любые попытки построения "какого-то отдельного федерального княжества" в пределах громады за счет местной собственности или местного бюджета будут получать "очень жесткий отпор" прежде всего от избирателей.
В то же время он отметил, что в большинстве регионов Украины областные государственные администрации, областные советы, несмотря на большое политическое разнообразие, сотрудничают "на основе защиты, уважения жителей своего родного города, городка, общины".
Предыстория:
- Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины создана в феврале 2021 года по примеру аналогичной структуры в Европе - Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Европы.
- Президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которая будет заниматься проблемами в регионах, работать ежемесячно.