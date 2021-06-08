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Президент говорил с Байденом о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – ОП

Вторник, 8 июня 2021, 20:01
Президент говорил с Байденом о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – ОП

Президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты", - заявили в Офисе президента.

Зеленский также заявил, что время заявлений и деклараций о намерениях должен остаться в прошлом.

Также отмечается, что движение Украины в НАТО - это также возможность достичь предпосылок для установления на Донбассе стабильного и прочного мира.

Как сообщалось, Офис президента удалил из сообщения о разговоре Зеленского и Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставления ей Плана действий по членству в НАТО.

Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

Позже в Офисе президента заявили, что итоговое сообщение по результатам телефонного разговора было сделано "исходя из общей атмосферы переговоров", а позже начались консультации сторон по уточнению "дипломатических формулировок".

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Темы: БайденЗеленскийНАТО
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