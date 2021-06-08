В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

В Министерстве здравоохранения уверяют, что вторая доза вакцины против коронавируса гарантирована государством.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Указывается, что для вакцинации второй дозой гражданина пригласят телефонным звонком за тем контактом, который он оставил после первой прививки.

Те, кто получил прививку в массовом центре вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

А если на вакцинацию человека записывал работодатель, то именно он организует вторую прививку.

Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.

В Минздраве напомнили, что вторая доза вакцины должна быть введена через:

Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21 день

CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 дней

Oxford / AstraZeneca – 12 недель.

Вакцинированными от коронавируса считаются лица, получившие весь курс прививок, то есть две дозы препарата. Именно они могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Напомним:

48 161 человек был привит против COVID-19 в понедельник 7 июня: одну дозу получили 43 137 человек, вторую дозу – 5 024 человека.

Всего проведено 1 436 285 прививок против коронавирусной болезни.

По состоянию на 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 653 525 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?