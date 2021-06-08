Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"
Офис президента скорректировал текст заявления касательно телефонного разговора Зеленского с Байденом, Медведчук занимался не только освобождением заложников – актуальные новости 8 июня.
О разговоре Зеленского с Байденом
Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантической интеграции Украины и предоставления ей Плана действий по членству в НАТО. Впоследствии объяснили, что корректировка в тексте заявления относительно деталей телефонного разговора было связано с уточнением формулировок с американской стороной.
Сам Зеленский очень доволен телефонным разговором с Байденом, исправления Прессрелизы своего офиса по поддержке Байденом желание Украины получить План действий относительно членства в НАТО он считает несущественным.
О "пленках Медведчука"
Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что нардеп и кум российского президента Виктор Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле Медведчук принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах. В вопросе обмена вместо помогать – мешал – "Bihus.Info" со ссылкой на записи разговоров якобы Медведчука с рядом украинских и российских политиков и чиновников.
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