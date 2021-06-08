Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

Офис президента скорректировал текст заявления касательно телефонного разговора Зеленского с Байденом, Медведчук занимался не только освобождением заложников – актуальные новости 8 июня.

О разговоре Зеленского с Байденом

Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантической интеграции Украины и предоставления ей Плана действий по членству в НАТО. Впоследствии объяснили, что корректировка в тексте заявления относительно деталей телефонного разговора было связано с уточнением формулировок с американской стороной.

Сам Зеленский очень доволен телефонным разговором с Байденом, исправления Прессрелизы своего офиса по поддержке Байденом желание Украины получить План действий относительно членства в НАТО он считает несущественным.

О "пленках Медведчука"

Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что нардеп и кум российского президента Виктор Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле Медведчук принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах. В вопросе обмена вместо помогать – мешал – "Bihus.Info" со ссылкой на записи разговоров якобы Медведчука с рядом украинских и российских политиков и чиновников.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Правительство расширило перечень документов, которые позволяют пересекать границу Украины на въезд во время карантина.

Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" в случае их принятия убьют судебную реформу.

Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".

Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко отметил, что реакция России на новую форму украинцев ему не интересна.

За предыдущие сутки в Украине зафиксировали 1 602 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 483 человека, умерли 118 больных, выздоровел 6 751 человек.