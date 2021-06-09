В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника

В бразильском городе Манаус закрывают школы и останавливают работу общественного транспорта после того, как полиция застрелила вероятного лидера банды наркодилеров, и это повлекло массовые беспорядки.

Источник: The Guardian

Детали: Представители власти города Манаус сообщают, что соратники убитого бандита прибегли к нападениям на здания, банки и транспорт.

Поэтому в крупнейшем городе штата Амазонас закрывают школы и останавливают общественный транспорт.

Правительство штата Амазонас сообщила, что в результате нападений бандитов сожжено 21 автомобиль.

В связи с беспорядками губернатор штата Вильсон Лима просил привлечь национальную гвардию.

Кроме того, такая ситуация осложнила кампанию вакцинации против коронавируса. Пункты прививок закрыли, опасаясь нападений.

Сейчас полиция арестовала по меньшей мере 29 человек, причастных к терактам.

Напомним: По меньшей мере 25 человек погибли в перестрелке между подозреваемыми в торговле наркотиками и полицией в районе Жакарезиньо Рио-де-Жанейро.