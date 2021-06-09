Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника

Среда, 9 июня 2021, 00:59

В бразильском городе Манаус закрывают школы и останавливают работу общественного транспорта после того, как полиция застрелила вероятного лидера банды наркодилеров, и это повлекло массовые беспорядки.

Источник: The Guardian

Детали: Представители власти города Манаус сообщают, что соратники убитого бандита прибегли к нападениям на здания, банки и транспорт.

Поэтому в крупнейшем городе штата Амазонас закрывают школы и останавливают общественный транспорт.

Правительство штата Амазонас сообщила, что в результате нападений бандитов сожжено 21 автомобиль.

В связи с беспорядками губернатор штата Вильсон Лима просил привлечь национальную гвардию.

Кроме того, такая ситуация осложнила кампанию вакцинации против коронавируса. Пункты прививок закрыли, опасаясь нападений.

Сейчас полиция арестовала по меньшей мере 29 человек, причастных к терактам.

Напомним: По меньшей мере 25 человек погибли в перестрелке между подозреваемыми в торговле наркотиками и полицией в районе Жакарезиньо Рио-де-Жанейро.

Темы: Бразилия


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаВся Украина оказалась в "зеленой" зоне

В Европе изменилась тройка лидеров по распространению COVID-19

"Ничто окончательно не согласовано" – Кулеба после разговора в Германии о "Северном потоке-2"

Боррель назвал Лукашенко диктатором

В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Все новости...
Бразилия
Количество заражений Covid в мире приблизилось к 170 миллионам
Десятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару
Бразильца Лусварги, воевавшего против Украины, арестовали за наркотики
Последние новости
11:41
Послы ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крыму – СМИ
11:40
Курс валют на 9 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:31
Циклон с дождями и грозами задержится в Украине
11:27
Европарламент одобрил введение ковидного сертификата ЕС
11:26
Чтобы не стоять 5 часов в очереди: Минздрав предлагает предварительную запись на вакцинацию в МВЦ
11:24
Политзаключенному Бекирову суд в Крыму дал 7 лет колонии
11:22
Украинцам временно не будут выдавать водительские права
10:49
Сытник: Законопроект об олигархах декларативный, но может дать результат
10:34
Глава МИД Италии в четверг прибудет в Украину
10:32
"Мотор Сич" возвращает рейсы Киев–Львов на 50-летних самолетах
Все новости...