Боррель назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

Источник: DW

Прямая речь Борреля: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

Детали: Произошло это во вторник, 8 июня, во время пленарного дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадку в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Боррель это сказал, обращаясь к евродепутатам, которые ранее обратились к соответствующему высказыванию в адрес Лукашенко.

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