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Боррель назвал Лукашенко диктатором

Среда, 9 июня 2021, 02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

Источник: DW

Прямая речь Борреля: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

Детали: Произошло это во вторник, 8 июня, во время пленарного дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадку в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Боррель это сказал, обращаясь к евродепутатам, которые ранее обратились к соответствующему высказыванию в адрес Лукашенко.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
  • Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.
  • 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.
  • Соединенные Штаты продлевают санкции против Беларуси, поскольку действия некоторых членов правительства и других лиц направлены на "подрыв демократических процессов" и "злоупотреблений против прав человека".

Темы: ЛукашенкоБеларусьЕС
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