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Глава МИД Италии в четверг прибудет в Украину

Среда, 9 июня 2021, 10:34

10 июня министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Италии, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций, отметили в министерстве.

Главы украинской и итальянской дипломатии уделят особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины и усилиям по продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, добавили в МИД.

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Темы: Италия


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