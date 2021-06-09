Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сытник: Законопроект об олигархах декларативный, но может дать результат

Среда, 9 июня 2021, 10:49

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что президентский законопроект об олигархах может быть действенным, если к нему принять еще ряд законодательных инициатив.

Источник: директор НАБУ в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сам текст короткий, и, по моему мнению, он имеет определенный декларативный характер. Но это первый шаг к системному урегулирования проблем, связанных с олигархами. (..,)

Должны быть эффективные правоохранительные органы, которые будут осуществлять расследование в отношении представителей олигархов, определенных коррупционных схем, которые они организуют. Нужно принятие мер административного характера, как то надлежащая работа Антимонопольного комитета, надлежащая работа НКРЭКП. Мы же видим, насколько олигархи стремятся поставить туда своих людей, которые будут принимать решения этих органов, которые нужны олигархам.

Поэтому, если в развитие этого закона будет принят ряд инициатив, которые будут реально работать, и вместе с уголовным преследованием будут приняты меры административного характера, которые минимизируют причины возникновения олигархов, то тогда это будет определенный успех, определенный результат".

Детали: Сытник отметил, что у законопроекта есть и критики, и сторонники.

По его словам, "борьба с олигархами – это не только уголовное преследование, так как первопричина олигархов – это монополизация определенных секторов экономики или политической жизни".

На вопрос, кто из олигархов сейчас давит на НАБУ, Сытник ответил: "Уголовные производства, которые расследуются НАБУ, касаются практически всех олигархов, которые имеют медийный ресурс. Это очень простое исследование: берешь пульт от телевизора и понимаешь, что все нами недовольны".

Читайте также: Олигархи в телевизоре. Кого пиарят и с кем воюют Ахметов, Коломойский, Медведчук

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект, благодаря которому хочет уменьшить влияние украинских олигархов на государственные процессы. 3 июня текст документа обнародовали на сайте Верховной Рады.
  • В соответствии с ним, олигархом считается человек, который одновременно отвечает трем из четырех признаков участвует в политической жизни, может влиять на средства массовой информации, владеет активами в размере более миллиона прожиточных минимумов для трудоспособных лиц является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта естественных монополий или монополиста на общегосударственном товарном рынке.
  • 4 июня Зеленский заявил, что собирается вынести на всеукраинский референдум вопрос о статусе олигархов.
  • Фракция "Слуга народа" готовит еще как минимум 7 законопроектов по олигархам. В частности, речь идет об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Темы: олигархизаконодательствоСытникНАБУЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях заработают на выходных

Кабмин предлагает санкции против 10 юрлиц: оправдывали агрессию России

Минздрав собирается ослабить карантин

В Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer

COVID отступает: уже этим летом возможны путешествия украинцев в ЕС – Ляшко

Еврокомиссия: Виктор и Александр Януковичи остаются под санкциями ЕС

Все новости...
олигархи
В партии "Слуга народа" анонсировали дополнительные законы про олигархов
"Слуги" считают, что критики законопроекта Зеленского подыгрывают олигархам
Закон об олигархах будут действовать временно, дальше будут цивилизованные механизмы – Малюська
Последние новости
17:30
Контрразведчики разоблачили механизм легализации боевиков "ДНР" в Украине
17:17
ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом
16:53
Посол ЕС прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах
16:42
В мае инфляция ускорилась до 9,5% в годовом измерении – Госстат
16:40
фотоСБУ разоблачила банду, которая переправляла нелегалов в ЕС
16:40
В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина, который предоставлял услуги Кремлю
16:35
фотоВ Киеве под мостом в Гидропарке нашли мину
16:05
В Украине планируют обновить законодательство об авторских правах
16:04
Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч
16:04
Бекиров считает 7 лет, которые ему дали в оккупированном Крыму, "запугиванием народа"
Все новости...