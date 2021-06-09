Сытник: Законопроект об олигархах декларативный, но может дать результат

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что президентский законопроект об олигархах может быть действенным, если к нему принять еще ряд законодательных инициатив.

Источник: директор НАБУ в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сам текст короткий, и, по моему мнению, он имеет определенный декларативный характер. Но это первый шаг к системному урегулирования проблем, связанных с олигархами. (..,)

Должны быть эффективные правоохранительные органы, которые будут осуществлять расследование в отношении представителей олигархов, определенных коррупционных схем, которые они организуют. Нужно принятие мер административного характера, как то надлежащая работа Антимонопольного комитета, надлежащая работа НКРЭКП. Мы же видим, насколько олигархи стремятся поставить туда своих людей, которые будут принимать решения этих органов, которые нужны олигархам.

Поэтому, если в развитие этого закона будет принят ряд инициатив, которые будут реально работать, и вместе с уголовным преследованием будут приняты меры административного характера, которые минимизируют причины возникновения олигархов, то тогда это будет определенный успех, определенный результат".

Детали: Сытник отметил, что у законопроекта есть и критики, и сторонники.

По его словам, "борьба с олигархами – это не только уголовное преследование, так как первопричина олигархов – это монополизация определенных секторов экономики или политической жизни".

На вопрос, кто из олигархов сейчас давит на НАБУ, Сытник ответил: "Уголовные производства, которые расследуются НАБУ, касаются практически всех олигархов, которые имеют медийный ресурс. Это очень простое исследование: берешь пульт от телевизора и понимаешь, что все нами недовольны".

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