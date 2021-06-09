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Циклон с дождями и грозами задержится в Украине

Среда, 9 июня 2021, 11:31

В ближайшие сутки в Украине сохранится дождливая и теплая погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Циклону так нравится в Украине, что он решил остаться еще на несколько дней. Доплата за пребывание привычной своей валютой - дождями и грозами".

Детали: По данным Диденко, в четверг грозовые дожди пройдут практически повсеместно в Украине. При грозах возможны шквалы и град.

Днем 10 июня просветы будут на Юге и Севере включая столицу.

В течение дня четверга ожидается теплая температура - +20 +24 градуса.

В Киеве в четверг есть вероятность дождя с грозой, однако солнца хватает тоже. Столбики термометров поднимутся до +20, +23 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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