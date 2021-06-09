Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рекордное количество россиян с 2013 года хотят уехать из РФ

Среда, 9 июня 2021, 12:45
Рекордное количество россиян с 2013 года хотят уехать из РФ

Пятая часть россиян готовы уехать за границу на постоянное жительство.

Источник: Meduza, ссылающегося на результаты опроса российского "Левада-центра"

Детали: Согласно результатам опроса, 22% россиян заявили, что хотели бы уехать за границу на постоянное жительство, 77% - что не хотели бы.

Доля выразивших желание выехать выросла за последние несколько лет - еще в 2017 году она составляла 15%. В 2021 году этот показатель достиг уровня 2011-2013 годов.

Чаще всего о желании выехать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет.

Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше.

Опрос проводился 20-26 мая 2021 среди 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.

Темы: Росcияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: