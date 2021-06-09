Рекордное количество россиян с 2013 года хотят уехать из РФ

Пятая часть россиян готовы уехать за границу на постоянное жительство.

Источник: Meduza, ссылающегося на результаты опроса российского "Левада-центра"

Детали: Согласно результатам опроса, 22% россиян заявили, что хотели бы уехать за границу на постоянное жительство, 77% - что не хотели бы.

Доля выразивших желание выехать выросла за последние несколько лет - еще в 2017 году она составляла 15%. В 2021 году этот показатель достиг уровня 2011-2013 годов.

Чаще всего о желании выехать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет.

Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше.

Опрос проводился 20-26 мая 2021 среди 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.