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Как достичь длительного мира на Донбассе: мнение украинцев разделилось

Среда, 9 июня 2021, 13:03
Как достичь длительного мира на Донбассе: мнение украинцев разделилось
Фото detector.media

Украинцы считают, что достичь длительного мира на Донбассе можно благодаря дипломатическому давлению и санкциям против России, а также через укрепление украинской армии и полную изоляцию оккупированных территорий.

Источник: опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая

Дословно: "В обществе нет однозначного мнения относительно путей достижения длительного мира на Донбассе. Поэтому одинаково популярны варианты – и продолжение дипломатического давления на Россию и "ДНР" и "ЛНР", усиление всех возможных санкций (20%), и укрепление экономического и военного потенциала Украины, полная изоляция оккупированных территорий (19%)".

 

Детали: Еще 20% не могут определиться с тем, каким образом можно было бы достичь стабильного мира в регионе.

Прямые переговоры с боевиками поддерживают 13% граждан, хотя на Востоке этот показатель выше – 24%.

И только 7% считают, что длительного мира на Донбассе можно было бы достичь путем таких уступок России, как автономия Донбасса и "отказ" от возвращения Крыма. Еще 3% убеждены, что ради мира можно было бы официально согласиться на аннексию Крыма.

Только 18% украинский считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы. Еще 46% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

 

Также в обществе усилилась тенденция ужесточения политики в отношении временно оккупированных территорий. Сегодня 30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей.

21% выступают за сохранение экономической "блокады", но и за сохранение гуманитарных отношений.

Еще 10% считают, что можно разрешить торговлю некоторыми товарами, но сохранять при этом гуманитарные связи.

Исследование проходило с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: опроссоциологияДонбасс
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