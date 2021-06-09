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Возросло количество украинцев, которые считают Россию агрессором - социология

Среда, 9 июня 2021, 13:08
Возросло количество украинцев, которые считают Россию агрессором - социология

За два года президентства Владимира Зеленского возросло количество граждан, которые уверены, что между Украиной и Россией идет война на Донбассе.

Источник: Фонд демократической инициативы

Детали: Большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Причем количество сторонников такой позиции за последние полтора года увеличилось с 45%. Так, по сравнению с ноябрем 2019 на Западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%, в Центре - от 54% до 62%, на юге - от 22% до 31%, а на Востоке - от 24% до 33%, соответственно.

 

71% населения уверены - между Украиной и Россией идет война. Такое мнение превалирует во всех макрорегионах и растет с Востока (48%) к Западу (91%).

 

С этим соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского (85%), Петра Порошенко (88%), Юлии Тимошенко (76%). Среди избирателей Юрия Бойко только 31% согласны с этим утверждением, тогда как 50% его сторонников не согласны, что между Россией и Украиной идет война.

 

Роль России в этом конфликте заключается в контроле так называемых "ДНР" и "ЛНР" и управлении их политическими и военными действиями (48%), участия Вооруженных Сил России в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР" (47%) и поставках оружия этим самопровозглашенным формированиям (43%). Кроме этого, 35% считают, что Россия оказывает гуманитарную помощь ОРДЛО, а 27% - что Россия поддерживает псевдореспублики преимущественно дипломатическим путем.

 

Справка: Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Деморатични инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: украинцыДонбассвойнаРосcияоккупация
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