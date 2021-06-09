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У Кличко обвинили Минкульт в желании уменьшить штрафы за уничтожение памятников

Среда, 9 июня 2021, 13:44
У Кличко обвинили Минкульт в желании уменьшить штрафы за уничтожение памятников
Пивной завод Рихтера 1895 года на улице Кирилловской, 35 и 41 в Киеве. Памятник архитектуры местного значения, охранный №201. Фото suspilne.media

Киевская администрация требует снять с рассмотрения комитета Верховной Рады законопроекты № 4561 и № 4562, разработанные Минкультом, которые предусматривают уменьшение штрафов за уничтожение памятников.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "Киевская администрация требует снять с рассмотрения комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроекты № 4561 и № 4562, поскольку эти проекты законов направлены на то, чтобы сделать невозможной защиту и сохранение объектов культурного наследия как в Киеве, так и в других городах Украины".

Детали: Сообщается, что эти законопроекты лишают органы охраны культурного наследия возможности выдавать предписания юридическим и физическим лицам с требованиями сохранения и охраны памятников и исключают возможность наложения штрафов на нарушителей закона, которые разрушают памятники.

Также Минкульт предлагает уменьшить штрафы за ненадлежащее сохранение, содержание или использование памятников, или умышленное доведение их до состояния разрушения до 20,4 тысячи гривен (сейчас штраф 17-170 тысяч гривен).

Сообщается, что Департамент охраны культурного наследия КГГА письменно направил в Минкульт указанные замечания, но их не учли.

Ассоциация городов Украины также обнародовала свои замечания, которые тоже не были учтены.

В КГГА напомнили, что еще в 2018 году в первом чтении был принят законопроект № 8202 (новый регистрационный номер 0895), разработанный Департаментом охраны культурного наследия. Он предусматривал введение нормы о возможности выкупа объектов культурного наследия, которые используются ненадлежащим образом в интересах территориальной общины города, села, поселка; повышение штрафов за разрушение памятников до 500 тысяч гривен и тому подобное.

Этот документ вынесли на рассмотрение профильного комитета ВР перед вторым чтением, но Минкульт его снял с повестки дня, и с осени 2019 года в этом вопросе нет никаких сдвигов.

Украинская правда

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Темы: КГГАМинкультурынедвижимость
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