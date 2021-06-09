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Против двух соратников Медведчука празрешили заочное расследование

Среда, 9 июня 2021, 14:05

Печерский районный суд разрешил заочное расследование в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" в Крыму.

Источник: сообщение в Facebook руководителя прокуратуры АРК Игоря Поночовный

Прямая речь Поночовного: "Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" в Крыму, которые подозреваются в организации и содействии в проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя".

Детали: По данным УП речь идет об Олеге Синявском и Иване Комелове, которые возглавляли инициативные группы "Украинские выбора" в Севастополе.

Предыстория:

  • В марте трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" сообщено о подозрении в государственной измене за участие в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму, способствовавшим его оккупации в 2014 году.
  • По данным УП это Олег Слюсаренко, Александр Синявский и Иван Комелов.

Украиская правда
Темы: Медведчук


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