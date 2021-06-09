В Киеве остановили движение по мосту Метро: проверяли на взрывчатку
Среда, 9 июня 2021, 14:58
Движение по мосту Метро в Киеве перекрыли из-за подозрительного предмета.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба МВД в комментарии УП
Детали: По данным источника УП, днем 9 июня в Печерском районе Киева на пешеходной зоне возле моста Метро был обнаружен подозрительный пакет с проводами и мобильным телефоном.
На место происшествия направили взрывотехников.
В пресс-центре МВД УП уточнили, что проверка взрывоопасных предметов не обнаружила.
Украинская правда