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В Киеве остановили движение по мосту Метро: проверяли на взрывчатку

Среда, 9 июня 2021, 14:58
В Киеве остановили движение по мосту Метро: проверяли на взрывчатку

Движение по мосту Метро в Киеве перекрыли из-за подозрительного предмета.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба МВД в комментарии УП

Детали: По данным источника УП, днем 9 июня в Печерском районе Киева на пешеходной зоне возле моста Метро был обнаружен подозрительный пакет с проводами и мобильным телефоном.

На место происшествия направили взрывотехников.

В пресс-центре МВД УП уточнили, что проверка взрывоопасных предметов не обнаружила.

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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