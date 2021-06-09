Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве остановили движение по мосту Метро: проверяли на взрывчатку

Среда, 9 июня 2021, 14:58

Движение по мосту Метро в Киеве перекрыли из-за подозрительного предмета.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба МВД в комментарии УП

Детали: По данным источника УП, днем 9 июня в Печерском районе Киева на пешеходной зоне возле моста Метро был обнаружен подозрительный пакет с проводами и мобильным телефоном.

На место происшествия направили взрывотехников.

В пресс-центре МВД УП уточнили, что проверка взрывоопасных предметов не обнаружила.

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Черновицкая ячейка "Голоса" требует исключить Киру Рудик из партии, которую она возглавляет

В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о "Буке"

США удалили Украину из перечня стран, куда не стоит путешествовать

С "Голоса" могут выйти как минимум 10 нардепов – Юрчишин

ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

фотоВ Киеве под мостом в Гидропарке нашли мину

Все новости...
Киев
В Киеве резко уменьшилось количество новых больных COVID-19
В Киеве накрыли офис "черных коллекторов", которые терроризировали граждан звонками
Верховный суд окончательно забрал землю на Трухановом у охранников Медведчука
Последние новости
22:21
Новости экономики: инфляция ускорилась, первая страна легализовала биткоины
22:04
Черновицкая ячейка "Голоса" требует исключить Киру Рудик из партии, которую она возглавляет
21:42
У министра инфраструктуры появились два новых заместителя
21:39
Новости 9 июня: "зеленая" Украина, проблемы с "Голосом"
21:20
Кабмин выделил 800 миллионов из "ковидного" фонда на доплату сотрудникам МВД
21:19
Кабмин одобрил законопроект о монетизации льгот по оплате проезда
20:50
В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о "Буке"
20:31
В Австрии до 1 июля отменят почти все COVID-ограничения
20:21
ИнфографикаЦены на нефть на рекордных за два года уровнях
20:16
Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев
Все новости...