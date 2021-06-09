В Киеве остановили движение по мосту Метро: проверяли на взрывчатку

Движение по мосту Метро в Киеве перекрыли из-за подозрительного предмета.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба МВД в комментарии УП

Детали: По данным источника УП, днем 9 июня в Печерском районе Киева на пешеходной зоне возле моста Метро был обнаружен подозрительный пакет с проводами и мобильным телефоном.

На место происшествия направили взрывотехников.

В пресс-центре МВД УП уточнили, что проверка взрывоопасных предметов не обнаружила.