Кабмин предлагает санкции против 10 юрлиц: оправдывали агрессию России
Кабинет министров предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц из разных стран, причастных к распространению продукции и информационного контента с оправданием вооруженной агрессии России против Украины и пропаганде деятельности оккупационных администраций РФ.
Источник: сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Дословно: "Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах".
Детали: Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает:
- блокирование пользования имуществом на территории нашего государства,
- делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
- исключает вывод капиталов за пределы территории Украины,
- остановит выполнение экономических и финансовых обязательств,
- прекратит предоставление телекоммуникационных услуг,
- заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования,
- сделает невозможной передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.
Отмечается, что это решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Против кого именно планируют ввести санкции, не сообщается.