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Кабмин предлагает санкции против 10 юрлиц: оправдывали агрессию России

Среда, 9 июня 2021, 15:07
Фото 24tv.ua

Кабинет министров предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц из разных стран, причастных к распространению продукции и информационного контента с оправданием вооруженной агрессии России против Украины и пропаганде деятельности оккупационных администраций РФ.

Источник: сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах".

Детали: Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает:

  • блокирование пользования имуществом на территории нашего государства,
  • делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,
  • исключает вывод капиталов за пределы территории Украины,
  • остановит выполнение экономических и финансовых обязательств,
  • прекратит предоставление телекоммуникационных услуг,
  • заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования,
  • сделает невозможной передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Отмечается, что это решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Против кого именно планируют ввести санкции, не сообщается.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровсанкцииРосcия


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