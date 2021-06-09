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Украина и Турция восстановят дружественные визиты кораблей

Среда, 9 июня 2021, 15:42

Украина и Турция договорились координировать службу на своих морских участках Черного моря, проводить совместные учения и и восстановить дружеские визиты кораблей.

Источник: сообщение Министерства внутренних дел

Детали: Во время встречи командующего Береговой Охраны Турции контр-адмирала Ахмета Кендира с головой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко были обсуждены вопросы угроз и вызовов безопасности мореплавания в Черноморском регионе.

Дословно: "Проанализировав состояние сотрудничества между Морской охраной Государственной пограничной службы Украины и Береговой охраной Турецкой Республики стороны договорились скоординировано нести службу на своих морских участках Черного моря, проводить совместные учения по поисково-спасательным операциям и восстановить дружеские визиты кораблей".

Предыстория:

  • В апреле Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма.

Украинская правда
Темы: ТурцияУкраина


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