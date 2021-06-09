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В МИД советуют России оставить попытки навязать Украине переговоры с марионетками Кремля

Среда, 9 июня 2021, 15:51

Попытки Кремля заставить Украину вести переговоры по урегулированию конфликта на востоке государства с российскими марионетками напрасны, этого никогда не будет.

Источник: замминистра иностранных дел Василий Боднар во время видеовключения в ходе пресс-конференции, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Кремль продолжает попытки навязать нам свои правила игры, заставить нас разговаривать с марионетками. Но мы никогда не будем вести переговоры с главарями оккупированных территорий. Это красная линия, которую Украина никогда не переступит".

Детали: Дипломат отметил, что Украина с целью окончания войны на востоке уже длительное время ведет переговоры со страной-агрессором - Российской Федерацией, которые осуществляются при посредничестве ОБСЕ в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы, а также при посредничестве Германии и Франции в нормандском формате.

В то же время, констатировал замминистра, Россия сознательно не выполняет договоренностей, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Дипломат акцентировал, что попытки Кремля ввести в заблуждение международную общественность своими безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, напрасны, и в эту откровенную ложь не верит никто в мире.

"Россия является стороной международного вооруженного конфликта, который начался с незаконной оккупации Крыма и сейчас идет на территории Донецкой и Луганской областей Украины - это правда, которую невозможно закамуфлировать ни пропагандой, ни голословными заявлениями", - заявил замминистра.

Напоследок он подчеркнул, что преступления, которые Россия осуществила на востоке Украины и на территории украинского Крыма, влекут за собой международно-правовую ответственность, и "Россия будет к ней привлечена".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
  • Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
  • Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

Темы: войнаРосcияМИД


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