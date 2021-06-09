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Посол ЕС прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах

Среда, 9 июня 2021, 16:53
Посол ЕС прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас прокомментировал законопроект об олигархах и подчеркнул важность укрепления государственных институтов

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Укрепление государственных институтов должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институтам и, что важно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины", - написал Маасикас в Twitter.

Он отметил, что ЕС знает о законопроекте, внесенном в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским.

"Основное внимание необходимо уделять укреплению государственных институтов, таких как правоохранительные органы, в частности, судебной системе, антимонопольным органам, общественной телерадиовещательной компании и другим", - подчеркнул дипломат.

Зеленский недавно внес в Верховную раду законопроект об олигархах. Им предлагается определить олигархами лиц, соответствующих следующим критериям: являются участниками политической жизни, оказывают значительное влияние на СМИ, имеют монополию на национальном рынке и обладают активами, превышающими один миллион прожиточных минимумов (около $83 миллионов по текущему курсу).

Также предлагается создать реестр олигархов. Основанием для внесения олигархов в реестр должно стать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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