Посол ЕС прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас прокомментировал законопроект об олигархах и подчеркнул важность укрепления государственных институтов

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Укрепление государственных институтов должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институтам и, что важно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины", - написал Маасикас в Twitter.

1/3 Commented @ZelenskyyUa initiative with the draft law on oligarchs. The main focus should be on strengthening of state institutions like the rule of law authorities - incl the court system -, anti-monopoly authorities, the public broadcaster and others.https://t.co/cs6YKYVbG2