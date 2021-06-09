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Контрразведчики разоблачили механизм легализации боевиков ОРДЛО в Украине

Среда, 9 июня 2021, 17:30

Служба безопасности разоблачила механизм для легализации в Украине документов для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма, которые были фигурантами санкционных списков.

Детали: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что злоумышленники фальсифицировали данные жителей ОРДЛО и "легализовали" их через учреждения Украины на подконтрольной правительству территории.

В частности, среди "клиентов" группировки - участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Организовала бизнес жительница Днепра. Она оформляла клиентам, среди которых были и фигуранты санкционных списков, новые удостоверения.

В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченных, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью миграционной службы.

 

В документ вносили данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус переселенца.

Документы заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта.

По данным СБУ, такая деятельность продолжалась в течение года. За это время около 20 человек получили возможность легализоваться на территории Украины.

Во время обыска в организатора изъяли поддельные документы, печати и штампы госорганов.

 

Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторнице схемы по ч.3 ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Сейчас продолжается досудебное следствие. Устанавливаются причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами.

Украинская правда
Темы: СБУУкраина


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