Киевский дата-центр атакуют хакеры: возможные сбои в работе столичных сервисов

Столичные системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр, из-за этого могут наблюдаться оружия в работе киевских сервисов.

Источник: КГГА со ссылкой на департамент информационно-коммуникационных технологий

Детали: Специалисты по кибербезопасности говорят, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. В то же время, атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, поэтому возможны небольшие перебои в их работе.

Городская власть также уверяет, что все персональные данные пользователей надежно защищены.