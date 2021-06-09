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Киевский дата-центр атакуют хакеры: возможные сбои в работе столичных сервисов

Среда, 9 июня 2021, 17:35
Фото: MIS Training Institute

Столичные системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр, из-за этого могут наблюдаться оружия в работе киевских сервисов.

Источник: КГГА со ссылкой на департамент информационно-коммуникационных технологий

Детали: Специалисты по кибербезопасности говорят, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. В то же время, атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, поэтому возможны небольшие перебои в их работе.

Городская власть также уверяет, что все персональные данные пользователей надежно защищены.

Украинская правда
Темы: Киевхакеры


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