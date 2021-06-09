Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевский дата-центр атакуют хакеры: возможные сбои в работе столичных сервисов

Среда, 9 июня 2021, 17:35
Киевский дата-центр атакуют хакеры: возможные сбои в работе столичных сервисов
Фото: MIS Training Institute

Столичные системы киберзащиты фиксируют массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр, из-за этого могут наблюдаться оружия в работе киевских сервисов.

Источник: КГГА со ссылкой на департамент информационно-коммуникационных технологий

Детали: Специалисты по кибербезопасности говорят, что все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. В то же время, атака может несколько повлиять на скорость и работу киевских сервисов, поэтому возможны небольшие перебои в их работе.

Городская власть также уверяет, что все персональные данные пользователей надежно защищены.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: