Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский на передовой объяснил бойцам, что делает для мира

Среда, 9 июня 2021, 17:32
Зеленский на передовой объяснил бойцам, что делает для мира
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс заявил, что важно услышать о ситуации на передовой из первых уст и рассказать о том, что делает власть для достижения мира.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Опять на Донбассе. Опять – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира". 

 
Фото ОПУ

Детали: Зеленский заявил, что увидел у наших бойцов "полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность" и добавил, что "на таких патриотах держится оборона". 

 
Фото ОПУ

Предыстория: 

  • 9 июня президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Сообщалось, что он посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил и пообщается с бойцами.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: