Зеленский на передовой объяснил бойцам, что делает для мира

Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс заявил, что важно услышать о ситуации на передовой из первых уст и рассказать о том, что делает власть для достижения мира.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Опять на Донбассе. Опять – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира".

Фото ОПУ

Детали: Зеленский заявил, что увидел у наших бойцов "полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность" и добавил, что "на таких патриотах держится оборона".

Фото ОПУ

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