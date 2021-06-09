Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский на передовой объяснил бойцам, что делает для мира

Среда, 9 июня 2021, 17:32
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс заявил, что важно услышать о ситуации на передовой из первых уст и рассказать о том, что делает власть для достижения мира.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Опять на Донбассе. Опять – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира". 

 
Фото ОПУ

Детали: Зеленский заявил, что увидел у наших бойцов "полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность" и добавил, что "на таких патриотах держится оборона". 

 
Фото ОПУ

Предыстория: 

  • 9 июня президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Сообщалось, что он посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил и пообщается с бойцами.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о "Буке"

С "Голоса" могут выйти как минимум 10 нардепов – Юрчишин

ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

фотоВ Киеве под мостом в Гидропарке нашли мину

Более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях заработают на выходных

Кабмин предлагает санкции против 10 юрлиц: оправдывали агрессию России

Все новости...
Зеленский
Шаги Зеленского к миру на Донбассе поддерживают 38% украинцев
Зеленский поехал на передовую
Сытник: Законопроект об олигархах декларативный, но может дать результат
Последние новости
22:04
Черновицкая ячейка "Голоса" требует исключить Киру Рудик из партии, которую она возглавляет
21:42
У министра инфраструктуры появились два новых заместителя
21:39
Новости 9 июня: "зеленая" Украина, проблемы с "Голосом"
21:20
Кабмин выделил 800 миллионов из "ковидного" фонда на доплату сотрудникам МВД
21:19
Кабмин одобрил законопроект о монетизации льгот по оплате проезда
20:50
В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о "Буке"
20:31
В Австрии до 1 июля отменят почти все COVID-ограничения
20:21
ИнфографикаЦены на нефть на рекордных за два года уровнях
20:16
Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев
19:50
ФотоНемцы, которые незаконно пересекли границу, считая, что Украина в ЕС, едут в Киев
Все новости...