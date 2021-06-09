Зеленский на передовой объяснил бойцам, что делает для мира
Среда, 9 июня 2021, 17:32
Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс заявил, что важно услышать о ситуации на передовой из первых уст и рассказать о том, что делает власть для достижения мира.
Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Опять на Донбассе. Опять – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира".
Детали: Зеленский заявил, что увидел у наших бойцов "полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность" и добавил, что "на таких патриотах держится оборона".
Предыстория:
- 9 июня президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Сообщалось, что он посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил и пообщается с бойцами.
Украинская правда