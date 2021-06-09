Германия за транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2" - глава МИД

Немецкое правительство выступает за то, чтобы транзит газа по территории Украины продолжался после запуска газопровода "Северный поток-2" и эта позиция неизменна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав МИД Германии Хайко Маас на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.

"Что касается Германии, и госпожа канцлер говорила это Путину несколько лет назад, завершение проекта привязано к тому, чтобы в дальнейшем проходил транзит газа через Украину. Мы вложили много усилий, чтобы подписать такое соглашение в 2019 году. Позиция наша не меняется и мы в дальнейшем будем говорить об этом России", - сказал Маас.

Кулеба в свою очередь заявил, что все гарантии российского газопровода должны делиться на вопросы безопасности и экономические.

"И я сказал, что Украина никогда не сомневалась и не сомневается в искреннем желании Германии поддержать Украину. Но мы имеем серьезные сомнения в способности России соблюдать договоренности. Мы верим, что Германия готова дать гарантии, но стороной сделки является и Россия, поэтому надо предметно и детально вести переговоры", - сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки труб по первой нитке газопровода "Северный поток-2".