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ВСУ подавили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения

Среда, 9 июня 2021, 18:09

В районе проведения операции Объединенных сил от начала дня 9 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников, Вооруженные силы подавили беспилотник оккупантов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе Новотошковское российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ".

Детали: Отмечается, что потерь в ВСУ нет.

Пиротехники ГСЧС разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 119 предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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