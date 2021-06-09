ВСУ подавили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения
Среда, 9 июня 2021, 18:09
В районе проведения операции Объединенных сил от начала дня 9 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников, Вооруженные силы подавили беспилотник оккупантов.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В районе Новотошковское российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ".
Детали: Отмечается, что потерь в ВСУ нет.
Пиротехники ГСЧС разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 119 предметов.
Украинская правда