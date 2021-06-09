Суд оставил пожизненное заключение убийце водителя из BlaBlaCar
Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Дмитрию Голубу, которого в 2019 году приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство водителя из BlaBlaCar львовянина Тараса Позняков.
Источник: сообщение Офиса генпрокурора
Дословно: "Ему инкриминируется умышленное убийство, разбой, незаконное завладение транспортным средством, незаконное обращение с оружием и подделки и использования поддельных документов.
...4 апреля 2016 года пострадавший на собственном автомобиле "Audi-A6" выехал из г. Львова в г. Киева с целью трудоустройства. С помощью сервиса "BlaBlaCar" он согласился подвезти двух незнакомых ему лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".
Однако, в г. Киев он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе".
Предыстория:
- 28 мая Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя из BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.
- 4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве водителя из онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.