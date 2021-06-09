Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Дмитрию Голубу, которого в 2019 году приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство водителя из BlaBlaCar львовянина Тараса Позняков.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Дословно: "Ему инкриминируется умышленное убийство, разбой, незаконное завладение транспортным средством, незаконное обращение с оружием и подделки и использования поддельных документов.

...4 апреля 2016 года пострадавший на собственном автомобиле "Audi-A6" выехал из г. Львова в г. Киева с целью трудоустройства. С помощью сервиса "BlaBlaCar" он согласился подвезти двух незнакомых ему лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".

Однако, в г. Киев он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе".

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