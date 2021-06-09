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Глава МИД Германии об оружии для Украины: представьте, если бы я сказал это Лаврову

Среда, 9 июня 2021, 19:05

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в "нормандском формате".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маас сказал на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.

"Когда мы с министром Ле Дрианом позвонили господину Лаврову для того, чтобы повлиять на возможность встречи в "нормандском формате", в котором Германия и Франция роль посредника, и если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле", - сказал Маас.

Он отметил, что от имени немецкого правительства еще раз сказал Кулебе, что Германия будет и впредь крупнейшим двусторонним донором и партнером для Украины.

"Мы можем расширить возможности если это будет необходимо. Мы хотим вносить вклад в то, чтобы Украина развивалась экономически, мы хотим также поддерживать интересы в сфере безопасности и сделать вклад в то, чтобы на Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты и Украина может дальше на это полагаться", - сказал министр.

Кулеба в свою очередь заявил, что никакие международные нормы не запрещают Украине покупать вооружения.

"Я искренне надеюсь, что никто никогда не пожалеет, что Украине не помогли укрепить свою оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать. Мы за мирное урегулирование, за политическое урегулирование и поддержка Германии в этом является фундаментальной", - сказал он.

Как сообщалось, в понедельник, 7 июня главы МИД Германии и Франции поговорили с российским министром Сергеем Лавровым о Донбассе.

Ранее Маас уже заявлял, что Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в "нормандском формате".

Темы: МИДЛавровГермания


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