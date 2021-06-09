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В Австрии до 1 июля отменят почти все COVID-ограничения

Среда, 9 июня 2021, 20:31

К 1 июля в Австрии отменят почти все связанные с коронавирусом ограничения, кроме необходимости предъявить свой Covid-сертификат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Первая волна ослабления карантина начнется уже 10 июня. Требование к ношению масок будет ослаблено на открытых площадках для людей, которые были вакцинированы, сдали отрицательный результат и для всех тех, кто недавно выздоровел от вируса.

Ресторанам разрешат работать до полуночи, а за одним столом будет разрешено собираться до 8 человек.

К 1 июля у баров и ресторанов не будет времени закрытия, однако напитки в баре и танцы будут запрещены.

Также необходимо будет предъявить "паспорт вакцинации", который указывает на иммунитет к вирусу.

Правительство Австрии заявило, что предпочитает постепенный подход к смягчению мер. "С нашей точки зрения, имеет смысл действовать шаг за шагом", - заявила министр туризма Элизабет Кёстингер.

Напомним, Европарламент поддержал введение европейского цифрового COVID-сертификата, призванного обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии.

Темы: Австриякарантин


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