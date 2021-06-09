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В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о "Буке"

Среда, 9 июня 2021, 20:50
В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о Буке

В суде по делу сбитого рейса МН17 в небе над Донбассом опубликовали новые записи разговоров боевиков так называемой "ДНР", в которых они обсуждают передвижения зенитно-ракетной установки "Бук", с которой и сбили самолет.

Источник: BBC

Детали: В частности, речь идет о разговорах "руководителя разведки ДНР" Сергея Дубинского с "заместителем командира" батальона "Восток" Александром Семеновым. Кроме того, есть разговоры Дубинского с "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным и переговоры Дубинского со своими подчиненными.

Так, в одном из разговоров с Олегом Пулатовым (офицером российской разведки в отставке) Дубинский обсуждал отправку "Бука" в сторону села Первомайское, что в Донецкой области. По версии следствия, именно оттуда и выпустили ракету по самолету.

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на восток. Посмотрите, где там на восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя х…[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и въе...(ударит). потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" (в 2014 году позывной "Крот" носил еще один подозреваемый по делу - Леонид Харченко, глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной "ДНР")

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

Дубинский и Пулатов являются подозреваемыми по делу сбитого самолета. Прокуратура считает, что именно они являются непосредственно причастными к транспортировке зенитно-ракетной установки.

Что предшествовало: Окружной суд Гааги в понедельник, 7 июня, начинал рассмотрение по существу по уголовному делу о катастрофе рейса МН17 в июле 2014 года.

Самолет Boeing - 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17

Украинская правда

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Темы: MH17
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