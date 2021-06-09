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Новости 9 июня: "зеленая" Украина, проблемы с "Голосом"

Среда, 9 июня 2021, 21:39

Вся Украина оказалась в "зеленой" зоне, с "Голоса" могут выйти как минимум 10 нардепов — актуальные новости 9 июня.

О "зеленой" зоне

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

Глава Минздрава Ляшко предлагает правительству ослабить карантин, но продлить его до конца лета. В Минздраве планируют отменить требования по заполняемости залов, работы спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы по возвращении из летних отпусков.

О "Голосе"

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

В партии "Голос" заявили, что о намерениях отдельных нардепов выйти из фракции и партии официально никто не сообщал, а реагировать будут уже на конкретные действия избранников.

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О других важных новостях

Франция с 9 июня открывает свои границы для международных туристов - в том числе для украинцев, в том случае, если они были вакцинированы вакцинами, утвержденными регулятором ЕС.

Картографы официально признали и добавили на карту мире еще один океан — Южный. Теперь на планеті их пять.

Сальвадор стал первой в мире страной, которая узаконила использование криптовалюты биткоин как платежного средства.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом.

12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве.

За сутки 8 июня в Украине зафиксировали 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 756 человек, умерли 77 больных, выздоровели 6 962 человека.

Украинская правда
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