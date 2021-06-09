Пренебрегает "волей" крымчан – Путин о форме сборной Украины на Евро-2020

Президент России Владимир Путин считает, что новая форма сборной Украины на Евро-2020 пренебрегает "волей" крымчан, имея в виду незаконный референдум по "присоединению" украинской полуострова к России.

Источник: Путин в эфире "Россия 1", цитирует "РБК"

Прямая речь: "Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия".

Детали: Путин также говорит, что не удивлен дизайном украинской формы, поскольку здесь позиция Киева последовательная – пренебрежение "волеизъявлением" жителей Крыма.

На новой форме сборной изображен контур границ Украины, в частности с Крымом, который в 2014 году оккупировала Россия. Там также есть слова "Слава Украине! Героям слава!".

Что предшествовало: Российский футбольный союз направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за "политического лозунга" на форме украинской сборной на чемпионате Европы, речь идет о словах "Слава Украине!Героям слава!", и из-за украинского Крыма на футболке.

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