Пренебрегает "волей" крымчан – Путин о форме сборной Украины на Евро-2020
Президент России Владимир Путин считает, что новая форма сборной Украины на Евро-2020 пренебрегает "волей" крымчан, имея в виду незаконный референдум по "присоединению" украинской полуострова к России.
Источник: Путин в эфире "Россия 1", цитирует "РБК"
Прямая речь: "Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия".
Детали: Путин также говорит, что не удивлен дизайном украинской формы, поскольку здесь позиция Киева последовательная – пренебрежение "волеизъявлением" жителей Крыма.
На новой форме сборной изображен контур границ Украины, в частности с Крымом, который в 2014 году оккупировала Россия. Там также есть слова "Слава Украине! Героям слава!".
Что предшествовало: Российский футбольный союз направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за "политического лозунга" на форме украинской сборной на чемпионате Европы, речь идет о словах "Слава Украине!Героям слава!", и из-за украинского Крыма на футболке.
Предыстория:
- Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.
- Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы.
- В УЕФА заверили, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
- МИД Украины подчеркнул, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.
- Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко отметил, что реакция России на новую форму украинцев ему не интересна.