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США пожертвуют 500 млн вакцины Pfizer для 100 стран – СМИ

Среда, 9 июня 2021, 23:43

Администрация президента Джо Байдена планирует пожертвовать 500 миллионов доз вакцины Pfizer от коронавируса для почти 100 стран в следующие два года.

Источник: Reuters со ссылкой на три источника

Детали: По информации собеседников агентства, вероятно, 200 миллионов доз предоставят в этом году, а еще 300 миллионов в первую половину следующего года.

Планируется, что вакцины передадут 92 странам с низким доходом и Африканскому союзу через программу COVAX.

Один из собеседников говорит, что Байден объявит об этом решении в ходе встречи Большой семерки в Великобритании.

Что предшествовало: В Белом доме рассказали детали, сколько доз вакцины против коронавируса получат мировые державы от США в рамках объявленного распределения 25 млн доз.

США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% страны получат напрямую.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусСША


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