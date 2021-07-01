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В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих

Четверг, 1 июля 2021, 02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих

В Мьянме освободили 2296 задержанных, включая журналистов и протестующих - их, по словам правящих вооруженных сил, задержали якобы за подстрекательство к участию в протестах.

Источник: Reuters, Irrawaddy со ссылкой на военного представителя Зау Мин Туна, Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP)

Детали: В частности из тюрьмы Инсейн в Янгоне освободили 721 узника.

Зау Мин Тун заявил, что освобожденные люди были участниками протестов, но не имели главной роли и не принимали участия в актах насилия.

По данным AAPP, по состоянию на 30 июня режимом были задержаны 6435 человек.

Предыстория:

  • 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азия
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