В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих

В Мьянме освободили 2296 задержанных, включая журналистов и протестующих - их, по словам правящих вооруженных сил, задержали якобы за подстрекательство к участию в протестах.

Источник: Reuters, Irrawaddy со ссылкой на военного представителя Зау Мин Туна, Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP)

Детали: В частности из тюрьмы Инсейн в Янгоне освободили 721 узника.

Зау Мин Тун заявил, что освобожденные люди были участниками протестов, но не имели главной роли и не принимали участия в актах насилия.

По данным AAPP, по состоянию на 30 июня режимом были задержаны 6435 человек.

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