В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
Четверг, 1 июля 2021, 02:10
В Мьянме освободили 2296 задержанных, включая журналистов и протестующих - их, по словам правящих вооруженных сил, задержали якобы за подстрекательство к участию в протестах.
Источник: Reuters, Irrawaddy со ссылкой на военного представителя Зау Мин Туна, Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP)
Детали: В частности из тюрьмы Инсейн в Янгоне освободили 721 узника.
Зау Мин Тун заявил, что освобожденные люди были участниками протестов, но не имели главной роли и не принимали участия в актах насилия.
По данным AAPP, по состоянию на 30 июня режимом были задержаны 6435 человек.
Предыстория:
- 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
- После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
- В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
- 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.