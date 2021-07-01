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Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Четверг, 1 июля 2021, 03:00
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Германия планирует закупить 204 млн доз вакцины против COVID-19 в 2022 году и потратит на это 3,9 млрд евро.

Источник: Reuters со ссылкой на документ министерства здравоохранения страны

Детали: 204 млн доз - это намного больше, чем необходимо для полной вакцинации 84-миллионного населения.

Эти дополнительные дозы составят резерв для каких-либо новых вариантов COVID-19, которые могут появиться, или покрывать потребности в бустерных вакцинах.

Из запланированного расширения почти 85 млн доз вакцины мРНК BionTech / Pfizer уже законтрактированы через схему закупок ЕС.

В документе отмечается, что должна быть закуплена по крайней мере одна вакцина другого мРНК-типа, как и вакцины с использованием других технологий, чтобы помочь избежать трудностей в производстве.

Еще 31,8 млн доз - от Moderna (мРНК), 18,3 млн доз - Johnson & Johnson, в общем 70 млн доз - Sanofi, Novavax и Valneva.

Вакцины, производимые AstraZeneca, у которой возникли проблемы с поставками в ЕС, и Curevac, чьи вакцины показали неутешительные результаты испытаний, не упоминались.

Напомним: По состоянию на 30 июня в Германии почти 54% населения получили одну дозу вакцины, а 36% - полностью привиты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиявакцинациякоронавирус
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