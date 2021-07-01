Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование для COVID-вакцин

Всемирный банк увеличит доступное финансирование для закупок и развертывания вакцины COVID-19 до 20 млрд долларов - вместо 12 млрд.

Источник: Reuters со ссылкой на президента Всемирного банка Дэвида Мальпасса

Детали: Мальпасс сказал, что Банк уже предоставил более 4 млрд долларов 51 развивающейся стране на закупку и развертывание вакцин против COVID-19 и скоро добавит средства еще для 25 стран.

Отмечается, что это изменение связано с резким увеличением спроса на финансирование со стороны развивающихся стран.

В общем Всемирный банк получил 41 запрос из африканских стран, где вакцинировано менее половины населения.

Пакет финансирования вакцин Всемирного банка может использоваться странами для закупки доз через COVAX, новую Целевую группу по приобретению вакцин для Африки (AVATT) или из других источников.

Напомним: