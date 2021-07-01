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Главные новости среды и ночи: Путин, обвинения против Trump Organization

Четверг, 1 июля 2021, 08:00

Прокуратура 1 июля выдвинет Trump Organization и ее финансовому директору обвинения в налоговых преступлениях, Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским - актуальные новости 30 июня.

О Трампе

По данным СМИ, в четверг, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет Trump Organization - бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа - и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинения в налоговых преступлениях.

Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Трампа.

О Путине

Президент России Владимир Путин уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она вспыхнула.

Также Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопрос Украины решаются в Вашингтоне".

В свою очередь, в Офисе президента Украины считают, что Путина некорректно информируют о ситуации в Украине и снова предлагают переговоры.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении пенсий "чернобыльцам".

В канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили 182 человеческих останка.

Туристы, посещающие Францию, с 7 июля должны будут платить за тесты на COVID-19.

Германия планирует закупить 204 млн доз вакцины против COVID-19 в 2022 году и потратит на это 3,9 млрд евро. Эти дополнительные дозы составят резерв для каких-либо новых вариантов COVID-19, которые могут появиться, или покрывать потребности в бустерных вакцинах.

По результатам МРТ-обследования у нападающего украинской сборной Артема Беседина, который травмировался во время матча со Швецией, частичное повреждение связок ноги и перелом мыщелков бедренной кости. Срок восстановления - около 6 месяцев.

Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4-е, 17-е и 19-е места в рейтинге лучших игроков Чемпионата Европы по футболу 2020 года, составленном в УЕФА.

Politico назвал 11 стран, ЕС внесет в список "безопасных" и гражданам которых позволит свободный въезд с 1 июля - Украина в перечень не вошла.

Украинская правда


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