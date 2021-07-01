Главные новости среды и ночи: Путин, обвинения против Trump Organization

Прокуратура 1 июля выдвинет Trump Organization и ее финансовому директору обвинения в налоговых преступлениях, Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским - актуальные новости 30 июня.

О Трампе

По данным СМИ, в четверг, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет Trump Organization - бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа - и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинения в налоговых преступлениях.

Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Трампа.

О Путине

Президент России Владимир Путин уверен, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она вспыхнула.

Также Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопрос Украины решаются в Вашингтоне".

В свою очередь, в Офисе президента Украины считают, что Путина некорректно информируют о ситуации в Украине и снова предлагают переговоры.

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