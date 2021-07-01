Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД хочет, чтобы границы ЕС открылись для украинцев уже через две недели

Четверг, 1 июля 2021, 11:22

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Европейский Союз через две недели рекомендует открыть границы для граждан Украины, включив ее в список стран безопасных для путешествий - так же, как уже сделал это для ряда других.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Напомним, по информации СМИ ЕС в последнем обновлении списка безопасных для путешествий стран добавит в него 11 или 12 новых, в том числе Молдову, Армению и Азербайджан. Украину, чьи показатели по заболеваемости очень близки к показателям этих стран, среди них не называют.

Олег Николенко отметил, что в этом "нет политики", и это обусловлено тем, что для оценки использовали старые данные, когда показатели в Украине были выше.

"Следует учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра", - отметил представитель МИД.

Он отметил также, что даже если бы Украина попала в список безопасных стран, это не означает автоматического открытия границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

"Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", - пояснил Николенко.

Пересмотр списка проводится каждые две недели, поэтому именно тогда Украина получает следующий шанс быть включенной в него. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости на 100 000 населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных, а также распространенность в стране мутировавших штаммов.

Напомним, недавно Германия разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью

Темы: МИДЕСкоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID

Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах

Миллиардер Брэнсон полетит в космос в июле – возможно, раньше Безоса

В ООН признали рекордно жаркую температуру в Антарктиде — больше 18 градусов

Компанию Трампа обвинили в ряде налоговых преступлений

МОЗ ожидает получить в июле вакцину Moderna

Все новости...
МИД
Глава МИД Польши: немцы должны компенсировать Украине дефицит безопасности из-за "Северного потока-2"
СМИ сообщили о возгорании судна с украинцами и погибшем, МИД проверяет
Паспорта РФ для ОРДЛО: Киев отреагировал на оправдания Москвы
Последние новости
10:42
Украину накроют дожди и грозы
10:10
Уничтожение биоразнообразия будет стоить миру 2,7 триллиона долларов ежегодно
09:45
Си Цзиньпин пригрозил за попытки запугать Китай: Разобьют головы
09:41
Агентство ЕС отправило подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью
09:20
Вакцину от COVID уже получили более 2 миллионов украинцев
09:16
Официальный курс: гривня ослабла к евро и доллару
08:59
Меркель в последний раз на посту канцлера летит в Британию
08:49
На востоке с вечера – еще 15 нарушений "тишины", снова горячо под Авдеевкой
08:21
Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID
08:00
Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах
Все новости...