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МИД хочет, чтобы границы ЕС открылись для украинцев уже через две недели

Четверг, 1 июля 2021, 11:22
МИД хочет, чтобы границы ЕС открылись для украинцев уже через две недели

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Европейский Союз через две недели рекомендует открыть границы для граждан Украины, включив ее в список стран безопасных для путешествий - так же, как уже сделал это для ряда других.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Напомним, по информации СМИ ЕС в последнем обновлении списка безопасных для путешествий стран добавит в него 11 или 12 новых, в том числе Молдову, Армению и Азербайджан. Украину, чьи показатели по заболеваемости очень близки к показателям этих стран, среди них не называют.

Олег Николенко отметил, что в этом "нет политики", и это обусловлено тем, что для оценки использовали старые данные, когда показатели в Украине были выше.

"Следует учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра", - отметил представитель МИД.

Он отметил также, что даже если бы Украина попала в список безопасных стран, это не означает автоматического открытия границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

"Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", - пояснил Николенко.

Пересмотр списка проводится каждые две недели, поэтому именно тогда Украина получает следующий шанс быть включенной в него. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости на 100 000 населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных, а также распространенность в стране мутировавших штаммов.

Напомним, недавно Германия разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью

Темы: МИДЕСкоронавирускарантин
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