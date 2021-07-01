Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне: водитель скрылся

Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне, а водитель скрылся с места событий.

Источник: Патрульная полиция Херсонской области в Facebook

Детали: ДТП произошло около 22 часа 30 июня.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту начато служебное расследование.

Непосредственного руководителя и виновника происшествия отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ДТП начато уголовное производство.