Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне: водитель скрылся

Четверг, 1 июля 2021, 11:25
Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне: водитель скрылся

Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне, а водитель скрылся с места событий.

Источник: Патрульная полиция Херсонской области в Facebook

Детали: ДТП произошло около 22 часа 30 июня.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту начато служебное расследование.

Непосредственного руководителя и виновника происшествия отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПполицияХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ДТП
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Пьяный полицейский вез выпускников школы и вылетел в кювет: трое 16-летних девушек погибли
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: