Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне: водитель скрылся
Четверг, 1 июля 2021, 11:25
Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне, а водитель скрылся с места событий.
Источник: Патрульная полиция Херсонской области в Facebook
Детали: ДТП произошло около 22 часа 30 июня.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.
По данному факту начато служебное расследование.
Непосредственного руководителя и виновника происшествия отстранили от исполнения служебных обязанностей.
По факту ДТП начато уголовное производство.
Украинская правда