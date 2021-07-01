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Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Четверг, 1 июля 2021, 11:34
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий приравнивать цели и действия СССР и нацистской Германии и европейских стран "оси", а также отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.  

Источник: закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов" на Официальном портале правовой информации РФ, российский "Интерфакс"

Дословно: "Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо при размещении информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси… в период… Второй мировой войны".

Детали: Также закон запрещает "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

По данным "Интерфакс", за нарушение вводимых запретов будет предусмотрена административная ответственность, аналогичная наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики (ст. 20.3 КоАП).

В настоящий момент правонарушение наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей (370-750 грн – ред.) для граждан, от 1 до 4 тысяч рублей для должностных и от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения. Физические лица также могут быть подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток.  

Предыстория: 

  • 8 июня российский парламент окончательно принял закон, запрещающий отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияГерманияистория
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