Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Четверг, 1 июля 2021, 11:34
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий приравнивать цели и действия СССР и нацистской Германии и европейских стран "оси", а также отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.  

Источник: закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов" на Официальном портале правовой информации РФ, российский "Интерфакс"

Дословно: "Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо при размещении информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси… в период… Второй мировой войны".

Детали: Также закон запрещает "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

По данным "Интерфакс", за нарушение вводимых запретов будет предусмотрена административная ответственность, аналогичная наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики (ст. 20.3 КоАП).

В настоящий момент правонарушение наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей (370-750 грн – ред.) для граждан, от 1 до 4 тысяч рублей для должностных и от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения. Физические лица также могут быть подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток.  

Предыстория: 

  • 8 июня российский парламент окончательно принял закон, запрещающий отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияГерманияистория


powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID

Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах

Миллиардер Брэнсон полетит в космос в июле – возможно, раньше Безоса

В ООН признали рекордно жаркую температуру в Антарктиде — больше 18 градусов

Компанию Трампа обвинили в ряде налоговых преступлений

МОЗ ожидает получить в июле вакцину Moderna

Все новости...
Путин
Для России НАТО как страх с детства – Зеленский
Зеленский ответил Путину на "внешнее управление" Украиной: Пропагандистская мантра
"Российский либерал заканчивается на украинском вопросе, потому что у него нет никакого маневра". Разговор Дмитрия Гудкова и Кирилла Галушко
Последние новости
10:42
Украину накроют дожди и грозы
10:10
Уничтожение биоразнообразия будет стоить миру 2,7 триллиона долларов ежегодно
09:45
Си Цзиньпин пригрозил за попытки запугать Китай: Разобьют головы
09:41
Агентство ЕС отправило подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью
09:20
Вакцину от COVID уже получили более 2 миллионов украинцев
09:16
Официальный курс: гривня ослабла к евро и доллару
08:59
Меркель в последний раз на посту канцлера летит в Британию
08:49
На востоке с вечера – еще 15 нарушений "тишины", снова горячо под Авдеевкой
08:21
Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID
08:00
Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах
Все новости...