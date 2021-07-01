В России третий день подряд рекорд смертей от COVID
Четверг, 1 июля 2021, 12:22
За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 672 человека, третий день подряд бьется суточный рекорд смертности в стране с начала пандемии.
Источник: "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом
Детали: За все время наблюдений от ковида в России умерли 135 886 человек.
По состоянию на утро 1 июля, в стране выявлены 23 543 новых заражений.
В лидерах по регионам в статистике заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Напомним: 28 июня в России сообщили о скончавшихся от коронавируса 652 человеках.