В России третий день подряд рекорд смертей от COVID

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 672 человека, третий день подряд бьется суточный рекорд смертности в стране с начала пандемии.

Источник: "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом

Детали: За все время наблюдений от ковида в России умерли 135 886 человек.

По состоянию на утро 1 июля, в стране выявлены 23 543 новых заражений.

В лидерах по регионам в статистике заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Напомним: 28 июня в России сообщили о скончавшихся от коронавируса 652 человеках.