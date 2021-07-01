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В России третий день подряд рекорд смертей от COVID

Четверг, 1 июля 2021, 12:22
В России третий день подряд рекорд смертей от COVID

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 672 человека, третий день подряд бьется суточный рекорд смертности в стране с начала пандемии. 

Источник: "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом

Детали: За все время наблюдений от ковида в России умерли 135 886 человек.

По состоянию на утро 1 июля, в стране выявлены 23 543 новых заражений.

В лидерах по регионам в статистике заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Напомним: 28 июня в России сообщили о скончавшихся от коронавируса 652 человеках.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия
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